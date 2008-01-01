"Иншалла, брат". Сондерс пожелал удачи чемпиону Азии из Казахстана в бою за титул WBC

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 KO) обратился к казахстанцу Турсынбаю Кулахмету перед его вторым поединком на профессиональном ринге.

"Желаю удачи казахстанскому бойцу Кулахмету. Сделай это и ты победишь. Иншалла, брат", - сказал Сондерс в видеообращении.

Бой Кулахмета против не имеющего поражений британца Маклея Макгоуэна (14-0-1, 3 КО) станет главным событием вечера бокса, который пройдет 11 ноября в Йоркшире (Англия).

На кону будет стоять вакантный пояс WBC International в первом среднем весе.

На профи-ринге Кулахмет дебютировал минувшим летом. В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы он встречался с 27-летним соотечественником Сагадатом Рахманкуловым.

Бой был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили Рахманкулову продолжать поединок.