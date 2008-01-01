"Канело" собрался объявить имя следующего соперника и дату боя

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) сообщил, что на этой неделе постарается озвучить имя соперника и дату боя, который, по его задумке, должен состояться до конца года.
"Я надеюсь, что на этой неделе мы сможем что-то сделать, что-то конкретное и сможем объявить, в какой день, с кем и где это будет", - приводит слова "Канело" Boxingscene.com
.
Что касается его потенциальных оппонентов, то ранее назывались такие имена, как Калеб Плант, Каллум Смит, Билли Джо Сондерс и Рета Мурата.
"Я хочу проводить хорошие бои и чтобы люди видели великие бои, и все они хорошие бойцы. Посмотрим, кто из них будет готов к декабрю", - добавил Альварес.
Напомним, что мексиканец ушел
со стриминговой платформы DAZN, с которой у него был заключен контракт. Также прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Golden Boy Promotions, вследствие чего проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным
по-прежнему остается под вопросом.