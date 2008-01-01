"Способен нокаутировать". Обозреватель BoxingScene назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира

Победа над олимпийским чемпионом из Казахстана Данияром Елеусиновым (9-0, 5 КО) даст второй шанс бывшему чемпиону мира Джулиусу Индонго (23-2, 12 КО) пробиться в большой бокс. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель BoxingScene Джэк Донован. Также он отметил сильные стороны соперников.



"Индонго - это известный боксер. Его опыт боев на самом высоком уровне является сильным оружием. Он заслуживает второй шанс, который может дать ему победа над "Казахским громом" (прозвище Елеусинова). Боксеры одного роста, но абсолютно разные по стилю. Индонго способен поймать один решающий момент и нокаутировать.



В свою очередь, Елеусинов более техничен. Он умен, быстр и точен. Однако ему нужно быть лучшим во всех компонентах, чтобы побить Индонго. Я отдаю некоторое предпочтение перспективному Елеусинову, но шансы примерно равны. Это важный момент в карьере обоих соперников", - отметил Донован.



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Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). На кону - вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.



Индонго в свое время владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе