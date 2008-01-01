Бой казахстанца за титул WBC стал главным событием вечера бокса в Англии

Он состоится 11-го числа.

Турсынбай Кулахмет. Фото: MTK Global©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:18
Поединок казахстанца Турсынбая Кулахмета против не имеющего поражений британца Маклея Макгоуэна (за его плечами 14 побед и одна ничья) станет главным событием вечера бокса, который пройдет 11 ноября в Йоркшире (Англия), сообщается на странице МТК Kazakhstan в Instagram.

Для 26-летнего чемпиона Азии-2019 и бронзового призера чемпионата мира-2019 Кулахмета это будет второй бой на профессиональном уровне. На кону будет стоять вакантный пояс WBC International в первом среднем весе.

На профи-ринге он дебютировал минувшим летом. В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы Кулахмет встречался с 27-летним соотечественником Сагадатом Рахманкуловым.

Бой был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили Рахманкулову продолжать поединок.
Метки:
Профессиональный бокс Кулахмет Турсынбай WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:18
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