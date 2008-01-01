Чемпион мира решением защитил титул в главном событии вечера бокса в США

Бой состоял из 12 раундов.

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing©
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Сегодня 10:52
Чемпион мира по версии WBC в легком весе до 61,2 килограмма 21-летний американец Девин Хэйни (25-0, 15 KO) победил 38-летнего кубинского боксера Юриоркиса Гамбоа (30-4, 18 KO) и этим самым успешно провел вторую защиту своего титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в Голливуде (штат Флорида, США) прошел все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Хейни - 119-109 и дважды 120-107.

Стоит отметить, что Хэйни с первых минут уверенно вел бой, тогда как Гамбоа лишь временами взрывался, каким-то образом достояв до финального гонга. Так что итог встречи получился закономерным.
Отметим, что в андеркарте экс-боксер "Астана Арланс" Филип Хргович разбил за пять раундов Райделла Букера и одержал 12 победу на профи-ринге.
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Сегодня 10:52
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