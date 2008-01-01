Экс-боксер "Астана Арланс" разбил соперника за пять раундов и одержал 12 победу на профи-ринге

Хорватский проспект Филип Хргович
(12-0, 10 KO), выступающий в весовой категории свыше 90,7 килограмма, занес в свою копилку очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На этот раз он в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) победил местного боксера 39-летнего Райделла Букера
(26-4, 13 KO). Бой, рассчитанный на десять раундов, завершил в пятом, когда рефери остановил схватку за явным преимуществом хорвата. При этом 28-летний Хргович во второй 3-минутке отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, он одержал 12 победу на профи-ринге.
Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе "Астана Арланс"
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