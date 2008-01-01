Скандальный россиянин Тищенко завоевал титул от WBO

Он идет в профи без поражений.

Фото: rccboxing.pro©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:46

Олимпийский чемпион Рио-2016 россиянин Евгений Тищенко победил британца Джона МакКаллума, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок первого тяжелого веса стал главным на вечере бокса в Екатеринбурге. Бой был запланирован на десять раундов, но завершился во втором. Тищенко отправил соперника в нокаут, нанеся сильный удар по печени. 

Таким образом, россиянин выиграл вакантный титул WBO European, который стоял на кону этого поединка. На счету Тищенко победы во всех восьми боях в профи - шесть из них досрочные. 

Также в этом вечере бокса выступил казахстанец Ержан Залилов, который потерпел поражение

Напомним, что Тищенко в финале Олимпиады-2016 со скандалом выиграл у казахстанца Василия Левита. В профи он выступает с августа 2018 года.

Метки:
Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:46
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