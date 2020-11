Скандальный россиянин Тищенко завоевал титул от WBO

Олимпийский чемпион Рио-2016 россиянин Евгений Тищенко победил британца Джона МакКаллума, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок первого тяжелого веса стал главным на вечере бокса в Екатеринбурге. Бой был запланирован на десять раундов, но завершился во втором. Тищенко отправил соперника в нокаут, нанеся сильный удар по печени.

6'5" cruiserweight, decorated amateur & Olympic gold medalist, Evgeny Tishchenko (8-0, 6 KO's) with the counter left hook to the body/liver, dropping John McCallum (12-2), giving Tishchenko the TKO-2 victory & the vacant WBO European cruiserweight title



????️ RCC Boxing pic.twitter.com/b8MppMtVel — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) November 7, 2020

Таким образом, россиянин выиграл вакантный титул WBO European, который стоял на кону этого поединка. На счету Тищенко победы во всех восьми боях в профи - шесть из них досрочные.

Также в этом вечере бокса выступил казахстанец Ержан Залилов, который потерпел поражение.

Напомним, что Тищенко в финале Олимпиады-2016 со скандалом выиграл у казахстанца Василия Левита. В профи он выступает с августа 2018 года.