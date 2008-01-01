Шеремета подтвердил новую дату боя с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) подтвердил новую дату боя с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее американский инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что поединок состоится 18-19 декабря в США. Шеремета сделал в своем Instagram репост публикации, в которой сообщается данная новость.

Напомним, Шеремета является обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF. В последний раз GGG выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Шеремета в рамках того же шоу нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

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