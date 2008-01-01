Казахстанский боксер Залилов потерпел поражение в карде у Тищенко

Казахстанец Ержан Залилов потерпел поражение на вечере бокса в Екатеринбурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником по поединку во втором легчайшем весе был Евгений Ляшков, имевший за плечами семь боев в профи, из которых выиграл в шести и в одном потерпел поражение.

Бой продлился все запланированные восемь раундов и завершился победой Ляшкова единогласным решением судей. Это поражение стало для Залилова (11-3-1, 5 КО) третьим в карьере.

В главном бою этого вечера бокса россиянин Евгений Тищенко встретится с британцем Джоном МакКаллумом. На кону будет стоять вакантный титул европейского чемпиона WBO.