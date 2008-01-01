Пояс Black Lives Matter будет стоять на кону боя Майк Тайсон - Рой Джонс

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что учредил еще один пояс для победителя боя между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом, передает boxingscene.com.

Так, выигравший поединок получит специальный титул WBC Black Lives Matter.

Ранее организация объявила, что боксеры разыграют титул WBC Frontline Battle Belt, что можно перевести как "пояс за битву на передовой".

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут показательный бой 28 ноября в США, формат - восемь раундов по две минуты.

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