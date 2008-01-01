Де ла Хойя выступил с заявлением по уходу "Канело" из его компании

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя сделал заявление после ухода из компании главной звезды мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 36 КО) и подтвердил факт расставания в официальном заявлении.

"Судебный процесс был разрешен ко всеобщему удовлетворению, и мы желаем "Канело" всего наилучшего в дальнейшем. Мы продолжим демонстрацию широкого спектра наших талантов в тесном сотрудничестве с DAZN, включая таких восходящих суперзвезд, как Райан Гарсиа, Хайме Мунгиа и Верджил Ортис, у каждого из которых есть потенциал стать следующей ярчайшей звездой в нашем спорте", - приводит слова Де ла Хойи vRINGe.com.

Напомним, в начале сентября Альварес подал иск против GBP и DAZN на сумму 280 миллионов долларов США, что эквивалентно оставшейся сумме по контракту. Сауль был недоволен тем, что не проводил боев с ноября 2019 года.

По инсайдерским и неподтвержденным данным, "Канело" может вернуться в ринг 19 декабря поединком против чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта.