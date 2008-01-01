Названа новая дата боя Головкина с Шереметой за титул IBF

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер назвал новую дату боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его информации, он планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США, а транслироваться будет на DAZN. При этом Коппинджер отмечает, что затем весной Головкин может рассчитывать на значимые бои.

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"Источники: Титульная защита Геннадия Головкина в бою против Камила Шереметы намечена на 18 или 19 декабря в США на DAZN. Как только стриминговый сервис наконец-то разберется с этим для GGG, он сможет рассчитывать на значимые бои весной 2021 года", - написал Коппинджер в твиттере.

Напомним, ожидалось, что Головкин в ноябре проведет бой против обязательного претендента по линии IBF Шереметы. Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.