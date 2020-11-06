В Великобритании высказались о бое Елеусинова за титул от IBF

Для обладателя олимпийского "золота" Данияра Елеусинова
(9-0, 5 КО) бой с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго
(23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе ответит на вопрос о дальнейшем развитии его карьеры. Об этом корреспонденту Vesti.kz
заявил британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит
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"Елеусинов первоклассный боксер. Его класс и мастерство выше, чем у Индонго. Если не учитывать превосходство в опыте, то я назвал бы казахстанского чемпиона фаворитом боя. Все-таки весовая категория новая для Джулиуса, к тому же он не имел постоянной практики в последнее время.
Тем не менее, это сложнейший бой в карьере Елеусинова. Как он себя покажет, так и будет развиваться его карьера", - отметил Смит.
Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США).
Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.
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