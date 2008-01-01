Стал известен гонорар Александра Усика за бой с Дереком Чисорой

Они должны были биться еще в мае.

Фото: sport.segodnya.ua©
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Вчера 23:00
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заработал 1,5 миллиона фунтов стерлингов за бой с Дереком Чисорой без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций, а британец - четыре миллиона. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Total Sportal.

В поединке, состоявшемся 31 октября, Усик победил Чисору единогласным решением судей. Этот бой должен был пройти еще в мае, но был перенесен на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.

В следующем бою Усик может сразиться с действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который присутствовал на поединке Усик - Чисора.
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Профессиональный бокс Усик Александр
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:00
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