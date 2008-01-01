Несостоявшийся соперник Головкина вышел из тюрьмы и собрался вернуться в ринг

Последний бой он провел в 2016 году.

Феликс Штурм. Фото: ufcbet.ru©
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Сегодня 21:20
Бывший чемпион мира в среднем и суперсреднем весе, 41-летний немец боснийского происхождения Феликс Штурм (40-5-3, 18 КО) освободился из тюремного заключения, куда угодил за неуплату налогов, и уже 19 декабря собирается вновь выйти в боксерский ринг - впервые с февраля 2016 года, когда перебоксировал россиянина Федора Чудинова в поединке за титул WBA Super в 76,2 килограмма, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства, начавшегося в том же 2016-м, адвокатам удалось оправдать Феликса по некоторым пунктам обвинения. Кроме того, Штурм заключил сделку с властями. Изначально боксеру грозило до 10 лет заключения.

С кем именно ветеран отбоксирует 19 декабря, пока не сообщается.

Напомним, что в свое время Штурм собирался в ринге схлестнуться с казахстанцем Геннадием Головкиным, команда которого также предлагала бой немцу, однако он так и не состоялся.
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Сегодня 21:20
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