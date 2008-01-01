"Монстр" отобрал лидерство у "Канело" в рейтинге P4P. Головкин остался на своем месте

Тройку замкнул американский боксер.

Наоя Иноуэ. Фото: gymsport.pro©
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Сегодня 20:40
Сайт транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB) опубликовал обновленный список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ по прозвищу "Монстр", сместивший с первой строчки Сауля "Канело" Альвареса - мексиканец теперь второй. Тройку лучших также замыкает американец Теренс Кроуфорд. Казахстанец Геннадий Головкин сохранил за собой шестую позицию:

1. Наоя Иноуэ 
2. Сауль "Канело" Альварес
3. Теренс Кроуфорд 
4. Александр Усик 
5. Тайсон Фьюри 
6. Геннадий Головкин 
7. Теофимо Лопес 
8. Хуан Франсиско Эстрада 
9. Эррол Спенс-младший 
10. Василий Ломаченко

Отметим, что последний бой Иноуэ провел 31 октября в Лас-Вегасе, нокаутировав в седьмом раунде австралийца Джейсона Молони. Этим самым он защитил титулы чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA, IBF и журнала The Ring.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Кроуфорд Теренс Ломаченко Василий Усик Александр Спенс Эррол Рейтинг p4p Альварес Сауль
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