"Монстр" отобрал лидерство у "Канело" в рейтинге P4P. Головкин остался на своем месте

Сайт транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB) опубликовал обновленный список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Так, новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ
по прозвищу "Монстр", сместивший с первой строчки Сауля "Канело" Альвареса
- мексиканец теперь второй. Тройку лучших также замыкает американец Теренс Кроуфорд
. Казахстанец Геннадий Головкин
сохранил за собой шестую позицию:
1. Наоя Иноуэ
2. Сауль "Канело" Альварес
3. Теренс Кроуфорд
4. Александр Усик
5. Тайсон Фьюри
6. Геннадий Головкин
7. Теофимо Лопес
8. Хуан Франсиско Эстрада
9. Эррол Спенс-младший
10. Василий Ломаченко
Отметим, что последний бой Иноуэ провел 31 октября в Лас-Вегасе, нокаутировав в седьмом раунде австралийца Джейсона Молони. Этим самым он защитил титулы чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA, IBF и журнала The Ring.