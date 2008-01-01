Завоевание дивизиона переносится. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?

Грандиозные планы казахстанца Жанибека Алимханулы по захвату среднего веса переносятся. Судя по всему, титульные задачи будут решаться уже в следующем году, в том числе отложены и встречи с лидерами дивизиона. С каким бэкграундом боксер подошел к отпуску - в материале Vesti.kz.



О приостановке деятельности Алимханулы сообщил на странице в своем Instagram. Боксер так и сказал:



"Уважаемые фанаты! Наша команда ушла в отпуск. Нам сообщили, что в этом году боев не будет. В планах вернуться на ринг в начале следующего года".



Так что перчатки повешены на гвоздь у входа в зал, приостановлено движение вокруг организации нужных поединков. Именно нужных, под стать амбициях бойца и его команды.



Жанибек рассчитывает на большие успехи, от него ждут покорения вершин и последующего сохранения высоты. Все делается для этого. Правда этот год получился напряженным в этом плане - COVID-19, можно сказать, лишил боксера качественных ходов и ступеней.







Хотя планы были грандиозные. Алимханулы собирался не просто обзавестись весомым титулом, но и встретиться лицом к лицу с чемпионом среднего веса.



Была проделана большая и эффективная работа по раскрутке боксера в мире бокса. Сам Жанибек проявил себя с неожиданной стороны, избавившись от ярлыка молчуна. Скромность и сдержанность перестали быть его визитной карточкой, уступив место натиску, смелым фразам и грамотному пиару.



В этом он за 2020-й преуспел. Остается только поаплодировать талантливому боксеру. Выйти из зоны комфорта, вкладываться в свое продвижение не только в ринге - игра довольно сложная. Однако с ее правилами казахстанец справляется.



Также он сосредоточился на плотной работе с тренером Бадди МакГиртом. Буквально весь год связка посвящала наработкам и приобретению дополнительных возможностей в ринге. И это дало свои плоды.



Правда единственным минусом завершающегося года стал дефицит поединков с участием Алимханулы. Здесь, как говорили ранее, корректировки последовали из-за глобального развития ситуации относительно пандемии.







На фоне этого его единственный бой за 2020-й год получился просто шикарным. В октябре он нокаутировал аргентинца Гонсало Корию во втором раунде, вызвав восторг среди любителей бокса.



В этом поединке он решил еще одну важную задачу периода - защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, сохранив себя во всех рейтинговых списках. Это позволит ему строить большие планы на следующий год.



О них, к слову, красноречиво сказал сам боксер.



"2021 будет моим годом. В этом году у меня не получилось сразиться с чемпионами. В следующем году я побью всех. Я давно готов".