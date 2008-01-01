Видео нокаута, или как казахстанского боксера вырубили за 30 секунд до окончания боя

Казахстанский боксер первого среднего веса Александр Журавский потерпел седьмое поражение в карьере на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса в Минске 35-летний Журавский встречался с 21-летним россиянином Артемом Оганесяном, имевшим за плечами 11 побед, девять из которых нокаутом.

Поединок был рассчитан на десять раундов и завершился за 30 секунд до финального гонга, когда Оганесян отправил оппонента в нокаут.

Отметим, что из последних шести боев Журавский не выиграл ни одного - пять поражений и одна ничья. Также в активе казахстанца 13 побед (11 КО). Оганесян одержал 12-ю победу и остается непобежденным.