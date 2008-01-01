Казахстанский боксер был нокаутирован за 30 секунд до окончания боя

Его оппонент пока не проигрывал.

Александр Журавский. Фото: Alban Boxing Promotion©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 00:23

Казахстанский боксер Александр Журавский потерпел поражение на вечере бокса в Минске (Беларусь), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 35-летнего казахстанца по 10-раундовому поединку в первом среднем весе стал 21-летний россиянин Артем Оганесян, имевший за плечами 11 побед, девять из которых нокаутом.

Бой боксеров продлился почти всю дистанцию. За 30 секунд до окончания десятого раунда Журавский был отправлен соперником на канвас, а рефери сразу же показал нокаут.

Это поражение стало для казахстанца седьмым в карьере. Также он имеет 13 побед (11 досрочных) и одну ничью. Оганесян же пока не проигрывал. 

Метки:
Журавский Александр Профессиональный бокс Беларусь Минск
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 00:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»