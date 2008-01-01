Казахстанский боксер был нокаутирован за 30 секунд до окончания боя

Казахстанский боксер Александр Журавский потерпел поражение на вечере бокса в Минске (Беларусь), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 35-летнего казахстанца по 10-раундовому поединку в первом среднем весе стал 21-летний россиянин Артем Оганесян, имевший за плечами 11 побед, девять из которых нокаутом.

Бой боксеров продлился почти всю дистанцию. За 30 секунд до окончания десятого раунда Журавский был отправлен соперником на канвас, а рефери сразу же показал нокаут.

Это поражение стало для казахстанца седьмым в карьере. Также он имеет 13 побед (11 досрочных) и одну ничью. Оганесян же пока не проигрывал.