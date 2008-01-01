Уайлдер пригрозил Фьюри судом, если их третий бой сорвется

Экс-чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер пригрозил судебным разбирательством обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, передают Vesti.kz.

Как сообщил в своем твиттере журналист и инсайдер Майкл Бенсон, это произойдет в том случае, если третий бой боксеров сорвется.

"Деонтей Уайлдер пригрозил, что его команда собирается подать иск против Тайсона Фьюри и его лагеря, если их третий бой не будет следующим. Сторона Фьюри заявила, что договор о реванше истек, и вместо этого он будет драться 5 декабря", - написал Бенсон.

Напомним, в первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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