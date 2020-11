Уайлдер пригрозил Фьюри судом, если их третий бой сорвется

Экс-чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер пригрозил судебным разбирательством обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, передают Vesti.kz.

Как сообщил в своем твиттере журналист и инсайдер Майкл Бенсон, это произойдет в том случае, если третий бой боксеров сорвется.

"Деонтей Уайлдер пригрозил, что его команда собирается подать иск против Тайсона Фьюри и его лагеря, если их третий бой не будет следующим. Сторона Фьюри заявила, что договор о реванше истек, и вместо этого он будет драться 5 декабря", - написал Бенсон.

‼️ Deontay Wilder has now threatened that his team are going to file a lawsuit against Tyson Fury and his camp if their third fight does not happen next. Fury's side have said the contractual rematch clause has expired and so he is fighting on Dec 5th instead. [78SPORTSTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Напомним, в первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

