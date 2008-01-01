Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира по боксу впервые проиграла и лишилась титула

Американка Микаэла Майер (14-0, 5 KO) нанесла поражение Еве Бродницкой (19-1, 2 KO) из Польши и завоевала титул чемпионки мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене The Bubble (MGM Grand) в Лас-Вегасе (США) и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу претендентке - 99-89, 100-88 и 100-88.

Для Бродницкой это поражение стало первым в карьере. Она известна тем, что снималась для польской версии Playboy.