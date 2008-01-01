Главный тренер разобрал дебют лидеров сборной Казахстана по боксу в профи

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал дебютные поединка Бекзада Нурдаулетова и Абылайхана Жусупова на профессиональном ринге. Его слова приводит НОК.

Оба лидера сборной выступили в рамках вечера бокса в Атырау. 23-летний Жусупов выиграл решением судей, а Нурдалетов нокаутировал оппонента во втором раунде.

"Боксерам нужен соревновательный опыт. До Олимпийских игр осталось меньше года. Поэтому нельзя расслабляться. Решение мы нашли в возможности любителей выступать на профи-ринге.

Бекзад Нурдаулетов и Абылайхан Жусупов сразились с африканскими боксерами. Они сильны физически. Кроме того, на их счету выступления в профи. Жусупов провел шесть раундов и выиграл в техническом и тактическом планах. Такие встречи очень важны для него. И он показал, что выдерживает шесть раундов.

Нурдаулетов вновь доказал, что он лидер в своей весовой категории. Боксер сбил своего соперника с ног, а во втором раунде он уже нокаутировал оппонента. Первый шаг у парней получился неплохим.

Эти встречи очень важны для нас в преддверии Олимпийских игр в Токио. Теперь боксеры будут бороться на чемпионате Казахстана в ноябре в Шымкенте", - сказал тренер.