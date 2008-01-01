Протеже Мейвезера выиграл бой ярчайшим нокаутом и объединил титулы в двух дивизионах

Американский боксер Джервонта Дэвис, который является чемпионом WBA в легком весе, встретился с мексиканцем, чемпионом WBA в первом легком дивизионе Лео Санта Крусом в главном событии вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону этого боя стояли сразу два пояса чемпиона мира, а победу в нем нокаутом в шестом раунде одержал Дэвис.

Теперь на счету американца 24 победы в 24 боях, из которых 23 нокаутом. Крус потерпел второе поражение при 37 победах и одной ничьей.

Напомним, Дэвис в декабре 2019 года в 12-м раунде победил техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа, а Крус в ноябре одержал победу единогласным решением судей над американцем Мигелем Флоресом.



Отметим, что дела Дэвиса ведет промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 КО).