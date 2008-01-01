Усик победил Чисору и передал привет Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик одержал победу над экс-претендентом на титул в супертяжелом весе Дереком Чисорой из Великобритании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса прошел в Лондоне (Великобритания), а его главным событием стал бой Усика и Чисоры. Победу в 12-раундовом поединке единогласным решением судей одержал украинец.

Этот бой должен был состояться в мае, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В следующем бою Усик сразится с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа.