Мурат Гассиев выиграл бой за 107 секунд после двухлетнего перерыва

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев победил техническим нокаутом албанца Нури Сефери в своем первом поединке по возвращении на ринг после двухлетнего перерыва, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в Сочи, завершился победой Гассиева на 107 секунде первого раунда.

Гассиев одержал свою 27-ю победу на профессиональном ринге, Сефери потерпел 10-е поражение в карьере при 41-й победе.

Бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в тяжелой весовой категории. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, в котором завоевывал пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Оба чемпионских титула Гассиев потерял, уступив в 2018 году украинцу Александру Усику, который теперь также выступает в тяжелом весе.