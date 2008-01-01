Казахстанский боксер нокаутировал соперника во втором подряд бою в профи

Казахстанский боксер Евгений Павлов одержал победу в своем втором бою в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
21-летний спортсмен принял участие в вечере бокса в Атырау, организованном промоутерской компанией SULEIMEN Promotions.
Соперником Павлова по шестираундовому бою в первом полусреднем весе стал Гудлак Мрема из Танзании, который выиграл 23 из 28-ми поединков в профи.
Уже в первом раунде казахстанец отправил оппонента на канвас. А во втором - нокаутировал.
Для казахстанца эта вторая победа во втором бою в профи и вторая - досрочная.
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