Казахстанский тяжеловес дебютировал в профи с досрочной победы

Он выступил на вечере бокса в Атырау.

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:00

Казахстанский боксер Данила Семенов с победы дебютировал в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он принял участие в вечере бокса в Атырау, организованном промоутерской компанией SULEIMEN Promotions. 

Соперником Семенова по дебюту стал опытный боксер из Малави - Мусса Аджибу, который до этого провел уже 48 поединков, а 24 из 28-ми своих побед одержал нокаутом.  

Поединок прошел в рамках тяжелого веса и был запланирован на шесть раундов. В концовке четвертого раунда Семенов отправил соперника в нокдаун. Аджибу смог продолжить бой, но тут же пропустил серию ударов, после чего рефери остановил его избиение. 

Напомним, что в рамках этого вечера бокса свой дебютный бой в профи также провел чемпион мира из сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов, который вырубил своего соперника нокаутом.

22-летний чемпион мира из Казахстана вырубил соперника в своем дебютном бою в профи

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Вчера 23:00
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