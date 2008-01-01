Чемпион Азии из Казахстана одержал победу во втором бою в профи

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет одержал победу во втором бою в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его поединок стал главным на вечере бокса в Атырау, организованном промоутерской компанией SULEIMEN Promotions.

Соперником Нурмаганбета по шестираундовому бою в полутяжелом весе стал представитель Танзании Абдаллах Паззи, который до этого проиграл семь из 35-ти своих боев в профи.

Казахстанец же досрочно выиграл свой дебютный поединок и попытался не портить статистику и в этот раз, очевидно работая на нокаут.

Во втором и третьем раундах Нурмаганбет отправил соперника в нокдауны. Но бой все-таки дошел до последней трехминутки. В итоге казахстанец выиграть досрочно не смог, а стал победителем единогласным решением судей.

Напомним, 22-летний Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне этого года.

В рамках этого вечера бокса в профи дебютировали три казахстанца. 22-летний чемпион мира, лидер сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов выиграл нокаутом во втором раунде в рамках полутяжелого веса. Вице-чемпион Азии Абылайхан Жусупов победил судейским решением в первом среднем весе. А у тяжеловеса Данилы Семенова - досрочная победа в четвертом раунде. Также второй бой подряд в профи выиграл Евгений Павлов, выступающий в первом полусреднем весе.

22-летний чемпион мира из Казахстана вырубил соперника в своем дебютном бою в профи