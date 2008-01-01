Лидер сборной Казахстана одержал победу в дебютном бою в профи

23-летний Абылайхан Жусупов дебютировал с победы в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Атырау, организованного компанией SULEIMEN Promotions, вице-чемпион Азии 2017 года бился против опытного Мешака Мванкемвы из Танзании, который провел уже более 30-и боев.

Поединок в первом среднем весе продлился все шесть запланированных раундов. Казахстанец выиграл решением судей.

Жусупов является одним из лидеров национальной сборной. Он завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио в весовой категории до 69 килограммов.

Из-за простоя в соревнованиях в любительском боксе, связанного с пандемией коронавируса, Жусупов получил разрешение от Национального олимпийского комитета РК провести бой в профи.

Напомним, в рамках этого вечера бокса дебютировали два казахстанца. 22-летний чемпион мира, лидер сборной Казахстана, Бекзад Нурдаулетов выиграл нокаутом во втором раунде в рамках полутяжелого веса. А у тяжеловеса Данилы Семенова - досрочная победа в четвертом раунде. Также второй бой подряд в профи выиграл Евгений Павлов, выступающий в первом полусреднем весе.

22-летний чемпион мира из Казахстана вырубил соперника в своем дебютном бою в профи