22-летний чемпион мира из Казахстана вырубил соперника в своем дебютном бою в профи

22-летний казахстанец Бекзад Нурдаулетов провел свой дебютный бой в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он принял участие в вечере бокса в Атырау, который организован промоутерской компанией SULEIMEN Promotions.

Соперником Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании, который в своих 24-х предыдущих боях в профи побеждал 14 раз, девять раз проигрывал и один поединок свел к ничьей.

Поединок прошел в полутяжелом весе и был запланирован на шесть раундов. Нурдаулетов сразу начал боксировать первым номером и отправил соперника на настил ринга уже в концовке первого раунда - судья отсчитал нокдаун.

Маокола смог дотянуть до перерыва и продолжить бой, но в концовке второго раунда был нокаутирован.

Напомним, казахстанец является чемпионом мира 2019 года и будет представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма.

Из-за того, что соревнования в любительском боксе во время пандемии коронавируса не проводятся, Национальный олимпийский комитет разрешил Нурдаулетову выступить в профи.