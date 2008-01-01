Прямая трансляция боя Дэвис - Санта Крус за звание чемпиона мира в двух весах

В Казахстане покажут в прямом эфире бой между 25-летним американцем Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО) и 32-летним мексиканцем Лео Санта Крусом (37-1-1, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе (Крус).

Поединок пройдет 31 октября в Сан-Антонио (США) на арене Alamodome. В Казахстане это будет утро 1 ноября. В прямом эфире бой покажет "Хабар" - трансляция начнется в 08:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция боя Джервонта Дэвис - Лео Санта Крус >>>>>