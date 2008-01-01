Видео боя, или как вероятный соперник Головкина из Мексики завоевал титул от WBO

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов боя, в котором экс-чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBO Inter-Continental.

Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого. Угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка против 24-летнего оппонента из-за полученного рассечения.

Напомним, ранее появилась информация, что Мунгия может стать следующим соперником Геннадия Головкина, после того как он проведет защиту пояса IBF против поляка Камилы Шереметы.

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