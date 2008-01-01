Прямая трансляция вечера профи-бокса с дебютом 22-летнего чемпиона мира из сборной Казахстана

Сегодня, 31 октября, в Атырау состоится вечер профессионального бокса, в котором примут участие несколько известных казахстанских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz. Организатором шоу выступит промоутерская компания SULEIMEN Promotions.

Свой дебютный бой в профи проведет один из самых перспективных боксеров сборной Казахстана, 22-летний чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов. Его соперником станет 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании (14-9-1, 9 КО).

Также на профи-ринге дебютируют вице-чемпион Азии 2017 года 23-летний Абылайхан Жусупов. Он будет биться против Мешака Мванкемвы из Танзании (14-9, 9 КО).

Нурдаулетов и Жусупов - лидеры национальной команды. Ранее они завоевали лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. В Атырау оба выступят с разрешения олимпийского комитета, так как в любительском боксе пока нет соревнований из-за пандемии коронавируса.

Также свой второй бой проведет 22-летний Бек Нурмаганбет (1-0, 1 КО), чемпион Азии-2019, который в июне ушел из любителей в профи.

В прямом эфире вечер бокса из Атырау покажет телеканал "Хабар". Он начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.

Трансляция вечера бокса из Атырау >>>>>