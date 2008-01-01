Узбекский обидчик казахстанских боксеров из Golden Boy может подраться с экс-соперниками Головкина

Один из них проиграл решением GGG.

Бектемир Меликузиев. Фото: ringtv.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:55
Узбекский проспект второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Бектемир Меликузиев (6-0, 5 KO), отметившийся досрочной победой в поединке против мексиканца Алана Кампы (17-6, 11 КО), может следующие бои провести против бывших оппонентов Геннадия Головкина.

Обидчик Алимханулы из Узбекистана выиграл нокаутом пятый бой

"Если все пойдет по плану, то мы бы встретились с кем-то из больших имен, будь Лемье, Джейкобс или кто-то еще. Нам поступали предложения о поединках с Ковалевым и Баррерой, и мы не задавали вопросов. Ради большого боя мы могли бы подняться в 175 фунтов", - приводит слова менеджера боксера Алика Фролова Ringtv.com.

В любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал "золото" на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 - Ерика Альжанова.

Отметим, что Головкин в свое время побеждал и канадца Давида Лемье, и американца Дэниэла Джейкобса. Первого казахстанец нокаутировал в восьмом раунде, у второго выиграл решением.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Алимханулы Жанибек Лемье Давид Джейкобс Дэниэл
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»