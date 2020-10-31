Узбекский обидчик казахстанских боксеров из Golden Boy может подраться с экс-соперниками Головкина

Узбекский проспект второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Бектемир Меликузиев
(6-0, 5 KO), отметившийся досрочной победой в поединке против мексиканца Алана Кампы
(17-6, 11 КО), может следующие бои провести против бывших оппонентов Геннадия Головкина
.
Обидчик Алимханулы из Узбекистана выиграл нокаутом пятый бой
"Если все пойдет по плану, то мы бы встретились с кем-то из больших имен, будь Лемье, Джейкобс или кто-то еще. Нам поступали предложения о поединках с Ковалевым и Баррерой, и мы не задавали вопросов. Ради большого боя мы могли бы подняться в 175 фунтов", - приводит слова менеджера боксера Алика Фролова Ringtv.com
.
В любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал "золото" на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы
, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 - Ерика Альжанова
.
Отметим, что Головкин в свое время побеждал и канадца Давида Лемье
, и американца Дэниэла Джейкобса
. Первого казахстанец нокаутировал
в восьмом раунде, у второго выиграл
решением.
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