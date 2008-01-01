Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO

Их встреча может состояться в 2021-м.

Хайме Мунгия. Фото: allboxing.ru©
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Сегодня 11:08
Экс-чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия (36-0, 29 KO), выступающий в среднем весе до 72,6 килограмма, одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном (20-3, 14 KO) и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBO Inter-Continental.

Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого. Так как угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка. Как итог, мексиканец занес в свою копилку очередную победу, одержанную на классе.
Ранее отмечалось, что 24-летний Мунгия может провести бой с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным. Но для этого необходимо, чтобы GGG сначала провел защиту своих титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации, этот бой должен состояться в конце ноября 2020 года, а уже в 2021-м непобежденный мексиканец может выйти против казахстанца.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 11:08
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