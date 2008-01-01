Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO

Экс-чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия
(36-0, 29 KO), выступающий в среднем весе до 72,6 килограмма, одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном
(20-3, 14 KO) и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBO Inter-Continental.
Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого. Так как угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка. Как итог, мексиканец занес в свою копилку очередную победу, одержанную на классе.
Ранее отмечалось, что 24-летний Мунгия может провести бой с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным
. Но для этого необходимо, чтобы GGG сначала провел защиту своих титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации, этот бой должен состояться в конце ноября 2020 года, а уже в 2021-м непобежденный мексиканец может выйти против казахстанца.