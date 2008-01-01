Обидчик Алимханулы из Узбекистана выиграл нокаутом пятый бой

Узбекский проспект второго среднего веса до 76,2 килограмма Бектемир Меликузиев
(6-0, 5 KO) одержал досрочную победу в поединке против мексиканца Алана Кампы
(17-6, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой прошел в Индио (штат Калифорния, США) и должен был состоять из десяти раундов, но завершился в пятом техническим нокаутом в пользу Меликузиева. При этом во втором раунде Бектемир отправил соперника на канвас.
Отметим, что в любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал "золото" на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы
, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 - Ерика Альжанова
.