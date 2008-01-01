В США высказались о шансах Каната Ислама получить бой с чемпионом мира в среднем весе

32-летний чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (29-0, 18 КО) остался без соперника на поединок 27 ноября в Голливуде (США). О шансах 36-летнего казахстанца Каната Ислама (27-0, 21 КО) получить этот бой порассуждал в беседе с корреспондентом Vesti.kz редактор американского портала Delcotimes.com Джек МакКаферри.



"Андраде потерял соперника, но в любом случае у его команды есть несколько запасных вариантов. Я уверен, что в ближайшее время нам назовут его соперника.

Вы спрашиваете про Каната Ислама? Я думаю, это был бы неплохой поединок. Даже лучше заявленного против Дасти. Однако данное противостояние вряд ли состоится в ноябре. Если даже Ислам захочет рискнуть и подраться, то команда Андраде вряд ли согласится на такое без стратегической подготовки. Возможно, в следующем году Исламу удастся встретиться с Деметриусом", - отметил МакКаферри.



Соперником Андраде должен был стать его соотечественник Дасти Эрнандес-Харрисон (34-0-1, 20 КО), но боксер не уложился в предварительный лимит веса.



Между тем, Ислам сейчас находится в США и проводит тренировочный процесс. Его бой должен был состояться в октябре, но казахстанцу не смогли найти соперника. Ориентировочной датой возвращения боксера назван декабрь. При этом Ислам не дрался с октября прошлого года, когда решением судей победил экс-соперника Андраде намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).



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