"Чего вы ждете от него?". Эксперт оценил перспективы Ислама достичь величия

Казахстанскому боксеру-средневесу Канату Исламу (27-0, 21 КО) не удастся достичь величия. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Также эксперт объяснил свой вердикт.



"Сейчас Канату Исламу 36 лет. Он уже не дрался год, а в последнем бою с Уолтером не был убедительным. Чего вы ждете от него? Я считаю, он являлся невероятно перспективным бойцом, но упустил момент для выхода в элиту. Ему помешали травмы или иные причины - мне это неизвестно. Главное, что он уже не так молод, чтобы спокойно тратить свое время.



Я не сомневаюсь, что он покажет несколько ярких боев, но достичь величия ему не удастся. Он запомнится крепким и перспективным боксером", - отметил Джей.



На ринг Ислам не выходил больше года. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019 года в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО).



Возвращение Ислама планировалось на 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально соперником значился 23-летний аргентинец Гонсало Кория (16-3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы (27-3-15, 14 КО). В итоге бой отложили, а тренер Ислама Роджер Ромо раскрыл планируемые сроки его проведения.