"Я вытащил этого чувака из наручников и спас шоу". Брук высказался о бое с Головкиным и его со-промоутере

Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук
(39-2, 27 КО) всерьез разругался со своим промоутером Эдди Хирном (Matchroom Boxing), который также сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным
. Конфликт произошел из-за поединка британца против лидера P4P американца Теренса Кроуфорда
(36-0, 27 КО) - они подерутся 14 ноября в Лас-Вегасе (США), сообщает vRINGe.com
.
Отмечается, что, похоже, Брук принял решение вести переговоры с Кроуфордом и его промоутером Бобом Арумом (Top Rank) без участия Хирна. Стороны по-разному рассказывают о конфликте. Брук даже неожиданно припомнил промоутеру сентябрь 2016 года: "Эдди всегда был в деле. Он все знал о ходе переговоров с Кроуфордом. От него требовалось только поставить свою подпись под контрактом. Но он был занят - ставил автографы на своих книгах. Да я для него столько сделал... Я же, считайте, вытащил этого чувака из наручников, когда дал добро на бой с Геннадием Головкиным. Я спас шоу, причем PPV-шоу. Я всегда был бойцом телеканала Sky Sports. И очень хочу, чтобы зрители увидели мой бой с королем P4P. Но Хирн все сделал по-своему. И я, признаться, опустошен".
Хирн о поединке Головкин - Брук: "Он спас мое шоу? Нет, не так! Он заработал невероятную сумму денег. Вас никто не заставлял. Вам озвучили гонорар, а вы втроем, с менеджером и тренером, сказали в один голос: "О, да. Мы согласны". Бой был в среднем весе, он не рисковал своим титулом в полусредневесах. И он хотел этих денег, так как его гонорары были не очень велики. Он заработал столько, что мы не знали точно, вернется ли он в бокс вообще. Знаете, как я вижу лояльность? Лояльность - это когда сидишь в больнице со своим бойцом до 5-6 утра. Лояльность - это когда поддерживаешь своего обленившегося и растолстевшего бойца, который забил на тренировки. Знаете, сколько раз я был у него дома. Знаете, сколько раз я пытался вернуть его карьеру, поставить ее обратно на рельсы?".
"Я нормально принимаю желание бойцов двигаться дальше без меня. Абсолютно без проблем. Но не звоните мне, как только у вас что-то пойдет не так, хорошо?" - добавил Хирн.
Отметим, что Брук и Головкин бились в 2016 году - британец потерпел
досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.
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