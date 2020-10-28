"Я вытащил этого чувака из наручников и спас шоу". Брук высказался о бое с Головкиным и его со-промоутере

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Я вытащил этого чувака из наручников и спас шоу". Брук высказался о бое с Головкиным и его со-промоутере

В том поединке он проиграл досрочно.

"Я вытащил этого чувака из наручников и спас шоу". Брук высказался о бое с Головкиным и его со-промоутере
Келл Брук. Фото: fightnews.info©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (39-2, 27 КО) всерьез разругался со своим промоутером Эдди Хирном (Matchroom Boxing), который также сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным. Конфликт произошел из-за поединка британца против лидера P4P американца Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО) - они подерутся 14 ноября в Лас-Вегасе (США), сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что, похоже, Брук принял решение вести переговоры с Кроуфордом и его промоутером Бобом Арумом (Top Rank) без участия Хирна. Стороны по-разному рассказывают о конфликте. Брук даже неожиданно припомнил промоутеру сентябрь 2016 года: "Эдди всегда был в деле. Он все знал о ходе переговоров с Кроуфордом. От него требовалось только поставить свою подпись под контрактом. Но он был занят - ставил автографы на своих книгах. Да я для него столько сделал... Я же, считайте, вытащил этого чувака из наручников, когда дал добро на бой с Геннадием Головкиным. Я спас шоу, причем PPV-шоу. Я всегда был бойцом телеканала Sky Sports. И очень хочу, чтобы зрители увидели мой бой с королем P4P. Но Хирн все сделал по-своему. И я, признаться, опустошен".

Хирн о поединке Головкин - Брук: "Он спас мое шоу? Нет, не так! Он заработал невероятную сумму денег. Вас никто не заставлял. Вам озвучили гонорар, а вы втроем, с менеджером и тренером, сказали в один голос: "О, да. Мы согласны". Бой был в среднем весе, он не рисковал своим титулом в полусредневесах. И он хотел этих денег, так как его гонорары были не очень велики. Он заработал столько, что мы не знали точно, вернется ли он в бокс вообще. Знаете, как я вижу лояльность? Лояльность - это когда сидишь в больнице со своим бойцом до 5-6 утра. Лояльность - это когда поддерживаешь своего обленившегося и растолстевшего бойца, который забил на тренировки. Знаете, сколько раз я был у него дома. Знаете, сколько раз я пытался вернуть его карьеру, поставить ее обратно на рельсы?".

"Я нормально принимаю желание бойцов двигаться дальше без меня. Абсолютно без проблем. Но не звоните мне, как только у вас что-то пойдет не так, хорошо?" - добавил Хирн.

Отметим, что Брук и Головкин бились в 2016 году - британец потерпел досрочное поражение, когда его угол выбросил полотенце в пятом раунде.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Профессиональный бокс Брук Келл Головкин-Брук Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:20
Бокс

"Я вытащил этого чувака из наручников и спас шоу". Брук высказался о бое с Головкиным и его со-промоутере
Сегодня
18:14
Бокс

Коварный допинг, или поспешное решение Жакиянова бросить профи-бокс
Сегодня
15:57
Бокс

"Идет по пути Головкина". Спарринг-партнер Елеусинова высказался о перспективах и шансах в бою с экс-чемпионом мира
Сегодня
14:13
Бокс

Стал известен следующий соперник Головкина после защиты титула
Сегодня
12:17
Бокс

Головкин поздравил "родной" клуб с первым за 32 года чемпионством
Вчера
17:38
Бокс

Зима близко. Выйдет ли Головкин в этом году на ринг?
Вчера
16:43
Единоборства

А Головкин есть? Хабиб назвал свой список лучших боксеров мира
Вчера
15:40
Бокс

WBC подготовил специальный пояс для боя Майка Тайсона и Роя Джонса
Вчера
14:50
Бокс

Тренировавшийся с Головкиным 100-процентный нокаутер покорил Мексику. Леффлер тоже доволен
26 октября
20:21
Бокс

"Ему не дадут проиграть". Эксперт назвал секрет непобедимости "Канело" в боях с Головкиным
26 октября
13:06
Бокс

"У каждого есть план, пока...". Шеремета процитировал Тайсона перед титульным боем с Головкиным
26 октября
08:58
Бокс

Уроженец Казахстана согласился провести реванш за титул по линии IBF
25 октября
22:00
Бокс

Бой Головкина за титул чемпиона мира перенесен. Названа причина
25 октября
14:18
Бокс

"Я выиграл бой". Боксер из Казахстана не согласен с решением судей в поединке за титул IBF
25 октября
10:31
Бокс

Уроженец Казахстана не смог завоевать титул временного чемпиона IBF
24 октября
21:37
Бокс

Непобежденный казахстанец с восемью нокаутами прошел взвешивание накануне боя
24 октября
16:34
Бокс

"Был сам не свой, не видел его ударов!". Казахстанец прокомментировал первое поражение в карьере и потерю пояса WBC
24 октября
14:18
Бокс

Экс-лидер рейтинга P4P судейским решением отстоял титул против претендента из Мексики
24 октября
13:43
Бокс

Чемпион мира выдал крутой бой, забил соперника в 11-м раунде и защитил титул
23 октября
20:48
Бокс

Над пропастью. Тяжелейший поединок Каната Ислама на профи-ринге
23 октября
17:33
Другие

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
23 октября
14:20
Бокс

Потерявший три титула казахстанец узнал сроки своего возвращения на ринг
23 октября
08:13
Новости сайта

Дебют Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы, первая победа Тихонова и очередной камбэк "Кайрата". Главное к утру
22 октября
22:15
Бокс

За нокаутом? Названы сроки и место титульного боя супертяжа из Казахстана с серией досрочных побед
22 октября
16:42
Бокс

22-летний чемпион мира из Казахстана получил для дебюта в профи соперника с 24 боями
22 октября
15:15
Бокс

Хитрый Golden Boy, или как промоутеры "Канело" отвлекают от главной проблемы с третьим боем против Головкина
22 октября
14:15
Бокс

Боксер из топ-15 рейтинга WBO отказался от боя с непобежденным казахстанцем с тремя титулами
22 октября
11:04
Бокс

"Я уважаю и восхищаюсь им". Экс-чемпион мира с 28 нокаутами захотел подраться с Головкиным
22 октября
09:58
Бокс

"Показать всему миру казахский стиль". Алимханулы сделал заявление о следующем бое
21 октября
23:05
Бокс

"Такое бывает часто". Казахстанский боксер рассказал о нокауте своего спарринг-партнера в США
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика