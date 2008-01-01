"Идет по пути Головкина". Спарринг-партнер Елеусинова высказался о перспективах и шансах в бою с экс-чемпионом мира

Казахстанец Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) подходит к поединку с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) в превосходной физической форме. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил его спарринг-партнер пуэрториканец Патрик Кора (10-0, 7 КО). Также он назвал фаворита в предстоящем бою олимпийского чемпиона из Казахстана за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.



"Данияр Елеусинов в прекрасной физической форме. У него феноменальная скорость и техника. Это очень важный опыт для меня. Мы провели несколько полноценных спаррингов. Я могу сказать, что Индонго ждет серьезная проблема.



Я знаю многих казахстанских боксеров. Они очень сильные и опасные. Главная звезда - это Геннадий Головкин, но есть немало тех, кто идет по его пути.

Елеусинов - такой боксер. Я уверен, что он станет чемпионом мира. Это лишь вопрос времени", - отметил Кора.



Напомним, дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). Главным же событием шоу станет поединок двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).



Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.