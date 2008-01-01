Зима близко. Выйдет ли Головкин в этом году на ринг?

Больше года казахстанский боксер Геннадий Головкин не выходил на ринг. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе сосредоточен на защите титула Международной боксерской федерации против обязательного претендента в лице поляка Камила Шереметы. Запланированный на ноябрь бой уже совсем близко, но официальной информации нет.



Получается, что в этом году GGG на ринг не выйдет? Подробности - в материале Vesti.kz.



Вполне рабочая догадка, которая постепенно уже превращается в утверждение. Примерной датой проведения упомянутого поединка числится 21 ноября. И до часа Х осталось меньше месяца - слишком мало для качественной раскрутки события и составления достойного карда.



И на сегодняшний день нет никакой "официалки", которая хоть как бы указывала на то, что Головкин - Шеремета все-таки пройдет в конце осени. Нет предпосылок и к тому, что бой будет перенесен на декабрь. Напротив, промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.



"Мы получили информацию прямо из лагеря Головкина, что бой может состояться в конце декабря или не позднее середины января. Но мы уже несколько раз слышали такие заверения.







Не исключено, что это связано с тем, что с декабря в США можно будет устраивать шоу с участием зрителей. Во всяком случае промоутер Top Rank Боб Арум работает над таким решением и новым протоколом безопасности", - говорил Анджей.



Также стриминговый сервис DAZN опубликовал календарь боксерских поединков до конца года. Так вот, в списке событий не оказалось титульного боя Головкина с Шереметой. Иными словами, у DAZN нет никаких оснований для того, чтобы анонсировать встречу, а значит, пока все находится в подвешенном состоянии.



Никаких выступлений и заявлений из лагеря казахстанского боксера не было. Правда, сами бойцы трудятся в зале. И сохраняется вероятность того, что все-таки событие будет назначено и официально анонсировано.







Правда, в процентном соотношении преобладает перенос долгожданного появления GGG на ринге. Не хотелось бы, чтобы простой, вызванный, прежде всего, пандемией, затянулся на более, чем год.



Кстати, промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтвердил в свое время данные о том, что схватка состоится 21 ноября в Карсоне (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).



Но и здесь стоит отметить, что точных дат называлось большое количество, однако ни одна из них пока не оправдалась. И напрягает вся эта скомканность. Не хотелось бы, чтобы боксеры выступали после "качельной" и напряженной подготовки.



Остается надеяться на то, что организаторам удастся провести качественную организацию защиты титула. Впереди GGG наверняка ждут большие поединки, среди которых встречи с Саулем Альваресом, Джермаллом Чарло. Так что "хвосты" лучше закрыть именно сейчас.



