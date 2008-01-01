Тренировавшийся с Головкиным 100-процентный нокаутер покорил Мексику. Леффлер тоже доволен

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук, который все свои 18 боев в профи выиграл нокаутами, получил высокие оценки в Мексике, передает vRinge.com.

Он дебютировал в этой стране в сентябре этого года, вынудив капитулировать после шести односторонних раундов местного бойца Алехандро Давилу (21-2-2, 8 КО).

То событие транслировалось в Мексике Grupo SIPSE TV. Они очень довольны сотрудничеством.

"Богачук vs Давила - одно из самых рейтинговых шоу в нашей истории. Мы очень довольны этими цифрами и надеемся, что в будущем вновь поработаем с Сергеем. Будем с нетерпением ждать возвращения Богачука", - отметили в компании.

Отметим, что у Богачука один промоутер с Геннадием Головкиным - Том Леффлер. Раньше боксеры тренировались в зале у Абеля Санчеса, но затем оба расстались с ним.

"Сергей очень здорово поработал здесь в Мексике до боя, раскручивая событие. Особенно много общался с мексиканскими СМИ. Мы увидели, что тамошние болельщики были очень довольны тем, что он выступит в Мексике. И за это он отблагодарил их ярким и доминирующим перформансом, остановил Давилу в шестом раунде. Теперь занимаемся организацией следующего боя для Сергея. Он уже совсем скоро вернется на ринг. А в Мексику мы еще обязательно вернемся", - подытожил Леффлер.