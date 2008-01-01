"Ему не дадут проиграть". Эксперт назвал секрет непобедимости "Канело" в боях с Головкиным

Боксеры дважды встречались на ринге.

Фото: BadLeftHook©
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал секрет непобедимости мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса. По его мнению, которое он изложил в рамках конференции Vesti.kz, в больших боях всегда побеждает кассовый боец.

Свои мысли он озвучил на основе двух боев "Канело" с казахстанским боксером Геннадием Головкиным

"Мое мнение - это лишь мнение. Некоторые считают, что в обоих боях победил "Канело". В боксе так было всегда - в мегафайтах чаще побеждает кассовый боксер.

"Канело" -  главная звезда мирового бокса, и ему не дадут проиграть, пока он приносит много денег", - озвучил Стангрит.

С мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018 GGG уступил решением судей (MD).
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