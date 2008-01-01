"У каждого есть план, пока...". Шеремета процитировал Тайсона перед титульным боем с Головкиным

Поединок должен состояться не позднее середины января.

Фото: instagram.com/szeremeta_kamil©
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Сегодня 13:06
Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) процитировал в соцсети известного американского боксера Майка Тайсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У каждого из нас есть план, пока нас не атакуют...", - написал он на своей странице в Instagram.

Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Шереметы (21-0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил Тайсон Майк
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Сегодня 13:06
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