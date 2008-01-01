"У каждого есть план, пока...". Шеремета процитировал Тайсона перед титульным боем с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета
(21-0, 5 КО) перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) процитировал в соцсети известного американского боксера Майка Тайсона
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"У каждого из нас есть план, пока нас не атакуют...", - написал он на своей странице в Instagram.
Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Шереметы (21-0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил
о переносе поединка.
В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.