Уроженец Казахстана согласился провести реванш за титул по линии IBF

Родившийся в Казахстане российский боксер Сергей Липинец
(16-1-1, 12 KO) и канадец Кастио Клейтон
(18-0-1, 12 KO), которые не смогли определить обязательного претендента в полусреднем весе по линии IBF для американца Эррола Спенса, готовы провести бой-реванш, сообщает vRINGe.com
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Клейтон заявил, что если Липинец не против ответного боя, то его будет не очень сложно устроить. Сергей ответил, что без проблем, если на кону все так же будет титул временного чемпиона IBF.
В ночь на 25 октября в США Липинец и Клейтон устроили неплохой бой и завершили его вничью: 115-113 Клейтон и дважды 114-114.
Напомним, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама - казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем.
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