Экс-лидер рейтинга P4P судейским решением отстоял титул против претендента из Мексики

Поединок состоял из 12 раундов.

Роман Гонсалес. Фото: espn.com©
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Сегодня 14:18
Бывший лидер рейтинга P4P 33-летний Роман Гонсалес из Никарагуа (50-2, 41 KO) защитил звание "суперчемпиона" мира по версии WBA в противостоянии с 23-летним мексиканским претендентом Исраэлем Гонсалесом (25-4, 11 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в Мексике, выдался непростым для Романа Гонсалеса. Да, он его контролировал. Но в его действиях уже не было той уверенности, которую он демонстрировал прежде. Так или иначе никарагуанец победил судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111 и 116-112).
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Профессиональный бокс Гонсалес Роман
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:18
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