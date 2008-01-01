Над пропастью. Тяжелейший поединок Каната Ислама на профи-ринге

Казахстанский боксер Канат Ислам
никак не может вернуться на ринг. Он не бился уже год, и сейчас есть все шансы на то, что его "отпуск" продлится еще на некоторое время. Он испытывает проблемы с подбором соперника, не переставая тренироваться.
Пока его следующий бой находится в подвешенном состоянии, Vesti.kz
предлагают вам вспомнить его последний поединок, в котором Канат ступал над пропастью, дно которых было усеяно острыми ножами.
Речь, безусловно, об одном из самых скандальных боев в его карьере. О том самом алматинском сражении, которое было освистано в зале, а также еще некоторое время активно обсуждалось не только в стране, но и за ее пределами.
Как вы могли догадаться, мы предлагаем вам окунуться в атмосферу вечера бокса, который состоялся 26 октября в Алматы. Главным его событием была встреча нашего Каната Ислама с гостем из Намибии Уолтером Каутондоквой
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Это тот самый стойкий Уолтер, который в 2018 году дрался за вакантный титул WBO. Тогда он четырежды побывал в нокдауне и проиграл решением судей американцу Деметриусу Андраде
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Ислам в свою очередь летом того года вернулся из длительного вояжа. Он 16 месяцев не выходил на ринг, выбрав для себя не самого сильного оппонента - доминиканца Хулио де Хесуса. С ним казахстанец расправился буквально за десять секунд.
"Это будет непростой бой. Вы сами знаете, что каждый выход на ринг - особенный. Мы с тренером настраиваемся на полную дистанцию, но если будет шанс - постараюсь завершить досрочно. Прошлый поединок я не планировал завершить в первом раунде. Бывает такое, что ты попадаешь хорошо. Это случилось в том бою. Я думаю, что в этот раз все будет гораздо сложнее. В любом случае я готов к любому повороту", - говорил тогда Ислам.
Намибиец же назвал Ислама "наследником Головкина".
"Он сильный боец. Его называют наследником Геннадия Головкина. Однако меня это не пугает. Я иду за победой. Готов заплатить любую цену. В прошлый раз, когда я столкнулся с соперником мирового уровня, я был ограничен в сроках. Сейчас я покажу, на что способен. Я знаю его слабые стороны и раскрою их на ринге",- озвучивал Уолтер.
Сам поединок получился довольно спорным и противоречивым. Вроде Ислам отправил Уолтера в нокдаун в пятом раунде, однако тотального доминирования не было совершенно. Напротив, зрители свистели, выражали недовольство действиями казахстанца.
И в самом деле, было заметно, что Ислам работал не так, как от него ожидали. Он проседал, острых атак не проводил, забрав несколько раундов. Соперник же крепко наседал, и если бы не тот нокдаун, его победа была бы безоговорочной.
А так, визуально, намибиец побеждал, но с маленьким перевесом. Тем не менее, судьи единогласную победу отдали Канату. Это еще один спорный момент, так как обслуживали бой исключительно казахстанские судьи
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В оправдание своей вялой работе в ринге команда казахстанца озвучила, что несколько раундов боец провел со сломанной рукой.
Сторона же соперника была крайне недовольна итогом.
"Это был очень конкурентный бой между двумя боксерами с высоким мировым рейтингом. Я думаю, что они оба начали поединок хорошо. Ислам украл три хороших раунда и поймал Уолтера мощным ударом, но он не был потрясен и быстро восстановился. После этого момента все было под контролем Уолтера и было видно, что Канат не может справиться с его силой. Ясно, что Уолтер выиграл этот бой даже с нокдауном, потому что он доминировал и забрал большинство раундов.
Уолтер сильно пропустил в пятом раунде, но это был единственный хороший момент от Ислама. Бой продлился десять раундов, однако судьи увидели только нокдаун. Мы знаем хорошие поединки, где боксеры падали и по три раза, но возвращались и выигрывали бой. Странно, ведь Ислам сделал слишком мало для победы и нокдаун стал для него единственным важным моментом.
Мы чувствовали себя преданными системой. Мы так много инвестируем в спорт, а потом к тебе относятся подобным образом вдали от дома. Послушайте, даже Канат знал, что проиграл бой.
У нас были большие планы на Уолтера после этого поединка, а потом мы получили троих судей, которые думают, что могут делать все, как им заблагорассудится, и лишить нас достоинства подобным образом. Мы очень разочарованы", - резюмировал
промоутер Уолтера Нестор Тобиас.
Авторитетный сайт Boxingscene.com, пишущий о боксе, отдал
победу в этом поединке Каутондокве со счетом 95-94.
Как бы то ни было, Канат Ислам тогда рискованно ходил над пропастью. Кто знает, может в США ему бы не отдали победу, лишив безукоризненного рекорда.